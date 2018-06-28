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Региональные аэропорты Красноярского края модернизируют в течение пяти лет

Экономика и бизнес
28 июня, 11:23 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 28, июня. /ТАСС

Власти предполагают, что срок модернизации может занять и меньшее время

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Врио губернатора Красноярского края Александр Усс

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс

© Алексей Никольский/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 28 июня. /ТАСС/. Сеть региональных аэропортов Красноярского края будет модернизирована в течении трех-пяти лет. Об этом в четверг сообщил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

"Нам за три-пять лет необходимо модернизировать всю сеть местных аэропортов. А затем постепенно восстанавливать сеть местных аэропортов, которая была в хорошие для авиации социалистические времена", - заявил Усс, добавив, что "развитие транспортного каркаса важно для развития межрегионального проекта "Енисейская Сибирь", который включает в себя Красноярский край, Хакасию и Туву.

Он добавил, что в течении 2018 года будет решен вопрос с передачей аэропортов в федеральное казенное предприятие "Аэропорты Красноярья". "В течении нескольких месяцев передача северных аэропортов в федеральную собственность будет завершена. По некоторым аэропортам у нас есть сведения и договоренность, что уже заложено федеральное финансирование", - подчеркнул Усс.

В 2018 году в состав федерального казенного предприятия "Аэропорты Красноярья" был передан самый северный аэропорт края в поселке Диксон. Также под управлением федерального предприятия находятся аэропорты Кодинск, Мотыгино, Подкаменная Тунгуска, Северо-Енисейск и Туруханск. Под управлением АО "КрасАвиаПорт", находящегося в краевой собственности, два региональных аэропорта - Черемшанка и Игарка, а также шесть взлетно-посадочных площадок в Байките, Богучанах, Ванаваре, Енисейске, Туре и Хатанге.

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