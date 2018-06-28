ОСК прогнозирует выручку в 2018 году на уровне 490 млрд рублей

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) прогнозирует в 2018 году выручку на уровне 490 млрд рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции президент ОСК Алексей Рахманов.

"Наша выручка поступательно растет: если в 2014 году по российским стандартам суммированной отчетности она была 282 млрд рублей, и мы надеемся, что план этого года - это 490 млрд рублей - также будет выполнен", - сказал он.

Как уточнил представитель ОСК, речь идет о консолидированной отчетности по РСБУ.