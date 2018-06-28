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Почему банк может заблокировать вашу карту

Экономика и бизнес
28 июня, 13:17 дата обновления: 28 июня, 15:06 UTC+3

Владимир Путин подписал закон, разрешающий банкам блокировать карты без согласия владельцев при подозрении на кражу средств. Что делать, если так произошло с вашей картой

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© Антон Новодережкин/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин подписал ФЗ о внесении изменений в отдельные законы по противодействию хищению денежных средств с банковских карт. ТАСС — о том, что нужно знать клиенту любого банка.

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Что меняется?

Раньше банк мог заблокировать карту по запросу клиента. А теперь ему не нужно согласие пользователя, чтобы остановить ее работу до двух рабочих дней. Основание для блокировки — подозрение на кражу.

Если банк посчитает, что с вашего счета списалась подозрительно большая сумма, — он может не пропустить операцию и заморозить счет.

Блокировка распространяется не только на карту, но и на сервисы, связанные с ней, — электронные кошельки и мобильные приложения. Вы не сможете расплатиться в магазине ни картой, ни с помощью Pay Pass. И не сможете перевести деньги на другой счет в онлайн-приложении.

Закон вступит в силу через 90 дней после опубликования.

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Если банк ошибся, а у меня все нормально?

Уведомите банк о том, что у вас все нормально. И он сразу разблокирует карту.

О том, что с вашей картой происходит что-то подозрительное, вы узнаете сразу. Банк сообщит вам по телефону или электронной почте. Согласно поправкам, это его обязанность.

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Зачем этот закон нужен?

Чтобы банк мог не допустить кражу с вашей карты.

Сейчас число интернет-краж растет. В прошлом году деньги украли с 300 тыс. пластиковых карт россиян. Ущерб по всем картам — 1,05 млрд рублей, по данным компании "Имформзащита", которые приводят "Известия".

Банки возвращают клиентам деньги, украденные с карт, но не всегда. А только при условиях, что клиент сообщил о краже в течение суток после уведомления об операции, и не сам виноват в раскрытии данных карты.

Анастасия Степанова

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