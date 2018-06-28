Почему банк может заблокировать вашу карту

Раньше банк мог заблокировать карту по запросу клиента. А теперь ему не нужно согласие пользователя, чтобы остановить ее работу до двух рабочих дней. Основание для блокировки — подозрение на кражу.

Если банк посчитает, что с вашего счета списалась подозрительно большая сумма, — он может не пропустить операцию и заморозить счет.

Блокировка распространяется не только на карту, но и на сервисы, связанные с ней, — электронные кошельки и мобильные приложения. Вы не сможете расплатиться в магазине ни картой, ни с помощью Pay Pass. И не сможете перевести деньги на другой счет в онлайн-приложении.

Закон вступит в силу через 90 дней после опубликования.