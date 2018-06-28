В Крыму ищут возможность запустить удобные прямые поезда от аэропорта до курортных городов

АЛУШТА /Крым/, 28 июня. /ТАСС/. Власти Крыма ищут возможность построить новые железнодорожные ветки, которые позволили бы запустить комфортабельные поезда от аэропорта в центре полуострова с до прибрежных курортных городов по более коротким маршрутам, сообщил в четверг на пленарном заседании V Крымского транспортного форума министр транспорта Крыма Юрий Овсянников.

"Одним из направлений развития логистики пассажирских потоков является строительство участков пути от аэропорта до существующей железнодорожной инфраструктуры. Это позволит организовать скоростное сообщение поездами повышенной комфортности от аэропорта до Евпатории, Саки, Севастополя, Феодосии", - сказал он.

Овсянников отметил, что также власти Крыма предлагают рассмотреть возможность строительства прямого участка пути от Феодосии до Симферополя (сейчас поезда делают крюк, следуя через станцию Джанкой). Это позволит организовать скоростное пассажирское сообщение, время в пути для пассажиров сократится вдвое. По мнению министра, Джанкой, который сейчас является основной узловой станцией Крыма, стоит развивать как грузовую станцию.

Он отметил, что также некоторые участки железнодорожных путей Крыма все еще не электрифицированы, подвижной состав требует обновления - замены старых поездов современными и комфортабельными.

Также, по словам Овсянникова, в регионе предстоит создать пригородную пассажирскую железнодорожную компанию, сформировать транспортные узлы, благодаря которым было бы удобно использовать в пути два вида транспорта - железнодорожный и автомобильный.

Крым является одним из основных туристических регионов РФ, в 2017 году он принял 5,39 млн человек.