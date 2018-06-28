Доходы бюджета Московской области в 2017 году выросли на 8,6%

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Мособлдума на заседании в четверг приняла закон об исполнении бюджета Московской области в 2017 году. По итогам отчетного периода доходы региона выросли на 8,6%, до 416,7 млрд рублей, по сравнению с 2016 годом, передает корреспондент ТАСС.

Больше всего налогов в бюджетную систему РФ в 2017 году заплатили предприятий Московской области, работающие в обрабатывающей отрасли (26,7% от всех в Подмосковье), в сфере оптовой и розничной торговли и ремонта автомобилей (22,7%), следует из материалов к закону.

В структуре налоговых поступлений с территории Московской области по итогам 2017 года превалировали налог на доходы физических лиц - 35,4%, налог на прибыль организаций - 34,3% и налоги на имущество - 13,5%.

Наибольшие суммы налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет Московской области в 2017 году перечислили ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии", ПАО "Сбербанк", ООО "Сибметинвест" и ООО "Марс".

Сумма собранного по итогам 2017 года налога на доходы физических лиц в Подмосковье выросла на 9,5% против 2016 года до 147,7 млрд рублей. "Положительная динамика поступлений налога обусловлена увеличением фонда заработной платы по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, темпы роста которого за 2017 год составили 12,5%", - отмечается в сопроводительных материалах к закону.

Объем поступлений от акцизов на спиртосодержащую продукцию по сравнению с 2016 годом вырос на 23%, до 22,954 млрд рублей. Причем больше всего выросла сумма собранного акциза на крепкий алкоголь - на 30,5% за счет введения Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС).