Инвесторы из Израиля изучают площадки Крыма для строительства теплиц и ферм

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Сельскохозяйственная компания Agro Business Ltd из Израиля изучает инвестиционные площадки Крыма для строительства теплиц и животноводческих фермерских хозяйств. Об этом в четверг сообщили в Корпорации развития республики, представители которой провели переговоры с иностранными бизнесменами.

"Компания Agro Business Ltd занимается поиском инвестиционных площадок, а также крымских партнеров для реализации сельхозпроектов с использованием передовых израильских технологий. В частности, компания заинтересована в создании тепличных хозяйств, холодильных хранилищ, развитии животноводческих фермерских хозяйств", - говорится в сообщении.

Какой объем инвестиций компания планирует вложить в свои проекты, в корпорации пока не уточняют. Переговоры с израильскими бизнесменами провели первый замгендиректора корпорации Наталья Добони и первый замглавы Минсельхоза Крыма Владимир Анюхин.

"Добони рассказала об инвестиционных возможностях Крыма в сфере сельского хозяйства, порядке работы с инвесторами, преимуществах СЭЗ (свободной экономической зоны), Анюхин, в свою очередь, представил детальную информацию о федеральных и региональных мерах поддержки сельхозпроизводителей. Он также отметил, что министерство готово оказать помощь в подборе сельхозпроизводителей, заинтересованных в инвестициях", - отметили в пресс-службе.

Компания Agro Business Ltd работает в сфере сельского хозяйства в 32 странах, занимается выращиванием сельхозкультур, фруктов и овощей.