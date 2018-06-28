Акционеры "Норникеля" избрали новый состав совета директоров

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Акционеры горно-металлургической компании (ГМК) "Норильский никель" на годовом общем собрании избрали новый состав совета директоров компании, передает корреспондент ТАСС с собрания.

Совет директоров компании покинул руководитель направления Rusal Global Management B.V Рушан Богаудинов, независимый кандидат от "Русала", директор Natural Resource Partnership Герхардус Принслоо, а также член совета директоров "КамАЗа" и председатель совета директоров "АвтоВАЗа" Сергей Скворцов.

Остальные действующие члены совета директоров "Норникеля" сохранили свои места.

В совет директоров "Норникеля" входят 13 человек: по 4 представителя от "Интерроса" Владимира Потанина и "Русала" Олега Дерипаски. Также эти компании номинируют по одному независимому директору. Совладельцы Evraz Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов выдвигают одного представителя и одного независимого директора. В новом составе совета "Интеррос" представляет председатель совета директоров "Норникеля" и независимый директор Гаррет Пенни, старший вице-президент "Норникеля" Андрей Бугров, гендиректор и председатель правления "Интерроса" Сергей Барбашев, заместитель гендиректора по инвестициям "Интерроса" Алексей Башкиров, а также первый вице-президент "Норникеля" Марианна Захарова.

От "Русала" в совет директоров избран советник гендиректора, заместитель гендиректора ООО "Эн+ Менеджмент" Сталбек Мишаков, президент En+ Максим Соков, президент "Русала" Владислав Соловьев. Новыми членам совета директоров в качестве независимых кандидатов от алюминиевой компании стали: гендиректор ACG Amur Capital Group Ltd Артем Волынец и гендиректор АО "Рублево-Архангельское" Андрей Лихачев.

От совладельцев Evraz в обновленный совет директоров избраны в качестве независимых - глава Invest AG Сергей Братухин, а также глава компании Highcross Resources Ltd Роберт Эдвардс. Новым независимым членом совета директоров стал независимый директор "Лукойла" и АФК "Система" Роджер Маннингс.

ГМК "Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. В 2017 компания произвела 217 тыс. тонн никеля, 2,738 млн унций палладия, 670 тыс. унций платины и 401 тыс. тонн меди. Консолидированная выручка составила $9,1 млрд, чистая прибыль - $2,12 млрд.