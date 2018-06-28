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Правительство выделит 1 млрд рублей на строительство дороги Новосибирск - Юрга

Экономика и бизнес
28 июня, 13:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Средства выделяются из резервного фонда правительства

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство выделит 1 млрд рублей на завершение строительства участка автодороги Ленинск-Кузнецкий - Кемерово строящейся автотрассы Новосибирск - Юрга, движение по которой начнется уже в 2019 году. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"1 млрд рублей мы выделяем из резервного фонда правительства, чтобы быстрее завершить строительство автодороги Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга на участке Ленинск-Кузнецкий - Кемерово. И уже в следующем году там можно будет запустить движение", - сказал Медведев.

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