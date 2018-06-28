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Источник: спрос на рублевые облигации Сбербанка превысил 45 млрд рублей

Экономика и бизнес
28 июня, 13:27 UTC+3 МОСКВА 28, июня. /ТАСС

О том, что банк будет размещать облигации 28 июня, стало известно в начале недели

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Инвесторы подали заявки на рублевые облигации Сбербанка на сумму свыше 45 млрд рублей, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

"Спрос - более 45 млрд рублей", - сказал он.

О том, что Сбербанк 28 июня будет размещать облигации, стало известно в начале недели. Сумма размещения составит минимум 15 млрд руб. Срок обращения бумаги - 3 года и 7 месяцев. Ориентир ставки купона - не выше 7,6% годовых. Организаторы: Sberbank CIB, Росельхозбанк и ИК "Регион".

Размещение планируется в рамках зарегистрированной на 50 млрд руб. программы.

Сбербанк в начале апреля планировал размещение биржевых облигаций на 15 млрд руб., но отменил его из-за волатильности на рынке после введения новых санкций США.

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