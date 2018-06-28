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Застройщик "Галс" выплатит Москве 2,7 млрд рублей вместо возведения домов по контракту

Экономика и бизнес
28 июня, 13:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Выплаты будут осуществляться в три этапа до 2020 года

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Компания "Галс-девелопмент" выплатит Москве компенсацию вместо строительства двух домов по инвестиционному контракту от 1999 года по реконструкции кварталов в районе Кунцево. Соответствующее решение принято на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы, протокол есть в распоряжении ТАСС.

"Приняты решения: <…> замена обязательств ЗАО "Кунцево-Инвест" по строительству двух муниципальных домов по адресам: поселок Рублево, корпус Н-2 (2-я Новорублевская улица, владение 2) и поселок Рублево, корпус Н-2 (3-я Новорублевская улица, владение 4), на обязательства по уплате компенсации в бюджет города Москвы в размере 2,7 млрд рублей", - говорится в протоколе комиссии от 5 апреля.

Компания "Кунцево-Инвест" входит в структуру группы "Галс", следует из данных базы "Спарк". В "Галс-девелопмент" ТАСС пояснили, что адреса в поселке Рублево были включены в распорядительный документ правительства Москвы от 2003 года, который, в частности, предполагал возведение дочерней компанией 40 тыс. кв. метров жилья для выполнения общегородских программ.

"Компания "Галс-девелопмент" не осуществляла строительство домов в поселке Рублево, так как данные дома не входили и не входят в программу переселения жителей из пятиэтажных жилых домов районов Кунцево. В целях дальнейшей реализации программы переселения было принято решение о замене строительства двух жилых домов в поселке Рублево на денежную компенсацию городу", - говорится в ответе компании.

Платеж городу разбит на три этапа до 2020 года, указано в протоколе. "У компании "Галс-девелопмент" достаточно собственных средств для проведения выплат в текущем году и последующем времени. Долгосрочная финансовая модель компании позволяет произвести данные выплаты, выполнить все обязательства перед городом, акционером и покупателями", - отмечает компания.

"Галс-девелопмент" - девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах коммерческой и жилой недвижимости, объем проектов составляет более 1,6 млн кв. м. В портфеле компании бизнес-центр SkyLight, гостиница "Пекин", бизнес-центр "Даниловский форт" в Москве, торгово-развлекательный центр "Лето" в Санкт-Петербурге и другие проекты. Консолидированная выручка девелоперской компании, основным акционером которой является банк ВТБ, выросла в два раза по итогам 2017 года и составила 57,3 млрд рублей. Чистая прибыль группы за 2017 год составила 3,6 млрд рублей.

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