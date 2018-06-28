Концепцию применения номера телефона для подтверждения личности подготовят за 2-3 недели

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Концепция законопроекта, которая, в частности, предполагает использование номеров мобильных телефонов россиян для подтверждения личности при оказании ряда дистанционных услуг, будет подготовлена в течение двух-трех недель. Об этом ТАСС сообщил директор по направлению "Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов.

Ранее газета "Ведомости" писала, что соответствующий законопроект был отправлен на доработку в ходе рассмотрения рабочей группой.

"По решению экспертов рабочей группы законопроект поручено доработать. Так как идентификация является одним из ключевых вопросов цифровой экономики, подготовку нового документа разделят на два этапа. В течение двух-трех недель будет подготовлена полноценная концепция законопроекта, и только следующим этапом станет разработка самого документа", - сообщил Тер-Степанов.

Как отмечалось в публикации "Ведомостей", поправки предложены в законы "О связи", "Об информации" и "Об основах здоровья граждан" и позволят подтверждать личность россиянина при оказании ему дистанционных услуг по номеру мобильного телефона. Речь идет о подтверждении личности, например, в телемедицине.

Участники рабочей группы рассказали "Ведомостям", что само положение законопроекта, предусматривающее идентификацию по мобильному номеру абонента, критики рабочей группы не вызвало. Сомнению подверглась лишь предложенная сфера применения этого идентификатора. По словам собеседников издания, в ходе обсуждения она может быть ограничена.

Помимо номера телефона проект предусматривает использование и других идентификаторов, писали "Ведомости". Среди них - электронная подпись, авторизация в единой системе идентификации и аутентификации, биометрия или дактилоскопические данные, а также другие данные, которые помогают определить, кто запрашивает услугу, и подтвердить личность клиента.