Крупный лесосеменной центр за 700 млн рублей создадут в Вологодской области

ВОЛОГДА, 28 июня. /ТАСС/. Крупный лесосеменной центр планируется построить в Устюженском районе Вологодской области совместно с Рослесхозом. Проект оценивается в 700 млн рублей, сообщил в четверг журналистам заместитель губернатора области Михаил Глазков, курирующий развитие лесопромышленного комплекса региона.

"У нас есть планы строительства огромного лесосеменного центра в Устюжне. Цена проекта - 700 млн рублей. Очень сложно за счет регионального бюджета его реализовать, поэтому мы активно работаем с Рослесхозом, чтобы организовать работу на паритетных началах. Проект пока медленно двигается", - сказал заместитель губернатора.

Проект актуален, поскольку более ценные хвойные леса занимают на сегодня лишь половину общей лесосеки Вологодской области, тогда как ранее они составляли 70-80%. На это есть и объективные причины и законы природы: на месте лесных пожаров сначала вырастают лиственные деревья, а уже в их тени хвойные, которые живут вдвое дольше лиственных - до 150 лет. В ходе лесозаготовки на сегодня выпиливается все, и хвойные и лиственные деревья, тогда как лесовосстановление ведется исключительно за счет хвойных пород - ели и сосны. На сегодня в регионе насчитывается порядка 100 небольших частных лесопитомников - при каждом лесозаготовительном предприятии, а также крупное бюджетное учреждение "Вологдалесхоз", которое производит порядка 1,2 млн саженцев в год, сообщил Глазков.

Ранее сообщалось, что комплекс по выращиванию до 3 млн саженцев в год планировалось построить в Устюженском районе в 2021 году.

Заместитель губернатора также выразил обеспокоенность по поводу лесных пожаров: если в прошлое дождливое лето в области зафиксировано всего 6 пожаров за весь сезон на площади 4 га, то с начала нынешнего пожароопасного периода - уже 14 возгораний. В 1999, 2010 годах выгорало по 700-900 га ценных лесов. В 95% процентах случаев причиной возгораний служит человеческий фактор - визиты в лес и неосторожное обращение с огнем. В выходные дни в регионе усилят лесные патрули, сказал Глазков.