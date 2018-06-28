Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крупный лесосеменной центр за 700 млн рублей создадут в Вологодской области

Экономика и бизнес
28 июня, 13:52 UTC+3 ВОЛОГДА ВОЛОГДА 28, июня. /ТАСС

Проект актуален, поскольку более ценные хвойные леса занимают лишь половину общей лесосеки области, тогда как ранее они составляли 70-80%., уточнил замгубернатора Михаил Глазков

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОЛОГДА, 28 июня. /ТАСС/. Крупный лесосеменной центр планируется построить в Устюженском районе Вологодской области совместно с Рослесхозом. Проект оценивается в 700 млн рублей, сообщил в четверг журналистам заместитель губернатора области Михаил Глазков, курирующий развитие лесопромышленного комплекса региона.

"У нас есть планы строительства огромного лесосеменного центра в Устюжне. Цена проекта - 700 млн рублей. Очень сложно за счет регионального бюджета его реализовать, поэтому мы активно работаем с Рослесхозом, чтобы организовать работу на паритетных началах. Проект пока медленно двигается", - сказал заместитель губернатора.

Проект актуален, поскольку более ценные хвойные леса занимают на сегодня лишь половину общей лесосеки Вологодской области, тогда как ранее они составляли 70-80%. На это есть и объективные причины и законы природы: на месте лесных пожаров сначала вырастают лиственные деревья, а уже в их тени хвойные, которые живут вдвое дольше лиственных - до 150 лет. В ходе лесозаготовки на сегодня выпиливается все, и хвойные и лиственные деревья, тогда как лесовосстановление ведется исключительно за счет хвойных пород - ели и сосны. На сегодня в регионе насчитывается порядка 100 небольших частных лесопитомников - при каждом лесозаготовительном предприятии, а также крупное бюджетное учреждение "Вологдалесхоз", которое производит порядка 1,2 млн саженцев в год, сообщил Глазков.

Ранее сообщалось, что комплекс по выращиванию до 3 млн саженцев в год планировалось построить в Устюженском районе в 2021 году.

Заместитель губернатора также выразил обеспокоенность по поводу лесных пожаров: если в прошлое дождливое лето в области зафиксировано всего 6 пожаров за весь сезон на площади 4 га, то с начала нынешнего пожароопасного периода - уже 14 возгораний. В 1999, 2010 годах выгорало по 700-900 га ценных лесов. В 95% процентах случаев причиной возгораний служит человеческий фактор - визиты в лес и неосторожное обращение с огнем. В выходные дни в регионе усилят лесные патрули, сказал Глазков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Вологодская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
2
Почему банк может заблокировать вашу карту
3
Fox News: Трамп и Путин встретятся в Хельсинки
4
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
5
Visa подсчитала средний чек иностранных болельщиков в городах ЧМ
6
В выходные грозы и сильный ветер сменят жару в Московском регионе и по всему ЦФО
7
РЭШ, РАНХиГС и МФТИ стали лучшими российскими вузами по версии Forbes
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости