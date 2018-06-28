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"Оптоклуб Ряды" Мейера и Костыгина вложил 1,8 млрд рублей в первый комплекс в Подмосковье

Экономика и бизнес
28 июня, 13:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Компания в настоящее время изучает еще четыре участка на территории региона

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сеть розничных торговых комплексов "Оптоклуб Ряды", созданная бывшими акционерами ретейлера "Лента" Дмитрием Костыгиным и Августом Мейером, открыла свой первый комплекс в Мытищинском городском округе Московской области. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Московская область вслед за Петербургом и Ленинградской областью стала третьим регионом, куда пришла компания. Инвестиции в мытищинский торговый комплекс составили 1,8 млрд рублей. <…> Компания заинтересована в расширении на территории нашего региона, в настоящий момент изучает еще четыре участка", - процитировали в пресс-службе заместителя председателя правительства - министра инвестиций и инноваций Подмосковья Дениса Буцаева. Он добавил, что все скоропортящиеся продукты, в том числе мясная и молочная продукция, будут реализовываться в этом комплексе от подмосковных поставщиков.

Общая площадь "Оптоклуба Ряды" в Мытищах составила 16,5 тыс. кв. м. Комплекс будет работать с физическими и юридическими лицами.

"Оптоклуб Ряды" - сеть складских клубов, работающая по принципу продажи ограниченного числа самых популярных наименований по низкой цене в укрупненной упаковке. По данным Мининвеста, это первая сеть лоукостеров крупного формата в России, ее аналоги в мире - Costco, Sam's Clubs (подразделение Walmart) и BJ's.

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