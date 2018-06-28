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Минстрой утвердит дорожную карту по ситуации с Urban Group на следующей неделе

Экономика и бизнес
28 июня, 13:57 UTC+3 МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что также будет решаться вопрос, какой девелопер завершит проекты Urban Group

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ на следующей неделе планирует принять план решения ситуации вокруг подмосковного застройщика Urban Group, который приостановил продажи жилья. Об этом заявил журналистам вице-премьер Виталий Мутко.

Отвечая на вопрос ТАСС, проведен ли аудит состояния компании, Мутко сказал, что проверка завершена. "Он [результат аудита] сейчас на рассмотрении в министерстве строительства, они готовят дорожную карту на основании этого аудита, которую в начале следующей недели мы подпишем", - сказал замглавы кабмина, добавив, что позднее этот документ должно будет утвердить правительство.

По словам Мутко, в рамках утверждения дорожной карты будет решаться и вопрос о необходимости обращения в правоохранительные органы, а также о том, какой девелопер будет завершать проекты Urban Group. "Все будет сделано в интересах граждан, чтобы все права были защищены <…> Будем реализовывать дорожную карту, до граждан доведем [информацию], до всех, кто в процесс этот вовлечен", - пообещал вице-премьер.

Urban Group - один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье. 30 мая он объявил о приостановке продаж жилья в связи с аудитом компании. Также было остановлено строительство домов. Ранее сообщалось, что Urban Group имеет обязательства перед 20 тыс. дольщиков.

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