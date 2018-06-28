Финальные совещания по финансированию майского указа президента пройдут в июле

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Финальные совещания по финансированию исполнения майского указа президента РФ Владимира Путина пройдут в правительстве под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева в июле. Пока окончательные решения по этому вопросу не приняты, сообщил статс-секретарь, замминистра финансов РФ Юрий Зубарев.

"Общий счет сейчас формируется еще, решение не принято. Мы знаем о цифре, которая звучит - дополнительно свыше 8 трлн рублей. Необходимо не только эти 8 трлн рублей разложить по направлениям работы, но и рассмотреть источники финансирования. Решения, которые вырабатываются в настоящее время, в данный момент, в эти дни. У председателя правительства соответствующие совещания, на которых будут приниматься окончательные решения, - они будут проходить в июле", - сказал Зубарев в Совете Федерации.

Одним из источников финансирования станет дополнительный доход бюджета от завершения налогового маневра в нефтегазовой сфере, отметил замминистра. По его словам, сейчас уже выработаны соответствующие предложения. "После этой донастройки необходимо будет, чтобы бизнес нормально развивался, зафиксировать все те изменения на шесть лет", - добавил он.

Еще одним источником финансирования майского указа станет повышение НДС с 18% до 20%.

7 мая 2018 года президент России Владимир Путин подписал майский указ, определяющий основные цели и задачи страны до 2024 года. Указ предписывает правительству принять ряд мер для осуществления "прорывного научно- технологического и социально-экономического развития" России. Среди целей - вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, снижение уровня бедности в два раза, увеличение продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет), инфляция не выше 4%.