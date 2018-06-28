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Парламент Литвы ратифицировал соглашение о вступлении в ОЭСР

Экономика и бизнес
28 июня, 14:08 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 28, июня. /ТАСС

Консультации о приеме страны в организацию были начаты 20 лет назад

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ВИЛЬНЮС, 28 июня. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы ратифицировал в четверг договор о приеме страны в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). За это при одном воздержавшемся проголосовали 111 депутатов.

"С приемом в организацию возрастут возможности Литвы по привлечению зарубежных инвестиций, так как членство в клубе экономически самых успешных стран мира является знаком качества, гарантирующим инвесторам высочайшие стандарты и наилучшие условия", - заявил глава МИД Линас Линкявичюс.

Для того, чтобы Литва стала полноправным членом объединения, необходимо формальное одобрение Франции, где находится штаб-квартира ОЭСР, которая, согласно уставу организации, депонирует прием новых членов - хранит ратификационные грамоты. Ожидается, что это произойдет в начале июля, когда в Литву с визитом прибудет генсек ОЭСР Анхель Гурриа.

Консультации о приеме в организацию Литва начала 20 лет назад. Приглашение начать процесс вступления Вильнюс получил в 2015 году. В декабре того же года президент Даля Грибаускайте заявила, что страна надеется быть принятой в течение двух лет, однако процесс затянулся.

Литва становится 36 членом в клубе развитых государств. Из прибалтийских стран Литва в ОЭСР входит последней. Эстония была принята в 2010 году, Латвия - в 2016-м. Членство в ОЭСР обойдется Литве в 2,8 млн евро в год в виде взносов.

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