Минсельхоз подтвердил, что ветсертификация заработает с 1 июля

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев подтвердил, что сроки введения обязательно электронной ветеринарной сертификации не переносятся и она заработает с 1 июля. Также министр указал, что из списка продуктов, подлежащих ветеринарной сертификации, будет исключена молочная продукция. Об этом он сообщил журналистам.

"Будет, но смысл в том, что там молочная продукция, видимо, исключена будет", - сказал он, отвечая на вопрос, заработает ли система с 1 июля.

Министр также добавил, что по этой теме остаются еще ряд вопросов, по которым будут приниматься решения в ближайшее время. "Там идет вопрос на счет маркировки и ветеринарной сертификации, пока думаем", - сказал Патрушев.

О сертификации

Пока добровольная ветеринарная сертификация в электронном виде проводится для таких продуктов питания, как мясо, птица, яйца, рыба, морепродукты, икра, колбасные изделия, мед, корма для животных. С 1 июля 2018 года она должна стать обязательной как для этих категорий, так и для ряда новых: молочных продуктов всех видов, сыров, рыбной гастрономии, рыбных консервов, замороженных и охлажденных полуфабрикатов, детского питания, которое содержит ингредиенты животного происхождения.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 6 июня сообщил журналистам о том, что ведение административной ответственности за неиспользование электронной системы ветеринарной сертификации "Меркурий" будет отложено на год, а ряд видов готовой продукции, в том числе молочная, будет из нее исключен. 20 июня Россельхознадзор заверил, что введение обязательной электронной ветеринарной сертификации не будет перенесено на более поздний срок.