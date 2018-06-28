Суд в Петербурге начал процедуру банкротства интернет-ритейлера "Юлмарт"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области начал процедуру банкротства - наблюдения в отношении интернет-ритейлера "Юлмарт". Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.

"Судебное заседание по делу завершено в 13:11 мск. Информация о принятом судебном акте - введение наблюдения", - сказано в сообщении суда, без указания причин. Отчет управляющего назначен на 17 января 2019 года.

Как следует из материалов дела, иск подал Олег Морозов, перекупивший часть долга "Юлмарта" у совладельца компании Дмитрия Костыгина. Долг компании возник в результате кредита в Газпромбанке на 1 млрд рублей, который был взят на пополнение оборотных средств компании. Требования к группе "Юлмарт" предъявляют ряд банков, в числе которых Сбербанк. Сам Костыгин находится под домашним арестом, его обвиняют в мошенничестве на 1 млрд рублей.

НАО "Юлмарт" принадлежит трем партнерам - Августу Мейеру и Костыгину (более 60% акций), а также Михаилу Васинкевичу (остальные акции).

Ранее сообщалось, что НАО "Юлмарт" сменит юридическое лицо, на какое именно - не уточнялось. По данным официального сайта, группа компаний "Юлмарт" - крупнейший российский частный интернет-холдинг, специализирующийся на сегменте электронной коммерции. Дистрибьюторская сеть компании охватывает свыше 400 пунктов продаж разного формата более чем в 240 городах страны. В текущем году компания продолжит оптимизацию торговой сети и штата сотрудников.