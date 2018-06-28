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Минфин: ВЭБ может координировать работу всех институтов развития

Экономика и бизнес
28 июня, 14:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Власти РФ изучают этот вопрос

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Власти РФ изучают возможность сделать Внешэкономбанк (ВЭБ) координатором всех институтов развития.

Об этом сказал замглавы Минфина Юрий Зубарев в Совете Федерации в рамках заседания президиума научно-экспертного совета.

"Первый вице-премьер дал поручение. 4 июня было совещание и вышло поручение о том, чтобы на базе ВЭБа возможно создать такой координационный орган, который координировал бы деятельность всех институтов развития", - сказал он, отметив, что этот вопрос находится в проработке.

При этом Зубарев заметил, что, по мнению Минфина, необходимо провести комплексную оценку механизма институтов развития. "Мы поддерживаем. Необходимо инвентаризацию такую провести", - заметил он.

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