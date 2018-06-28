"Газпром" не исключает выпуска "самурай-бондов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. "Газпром" может выпустить так называемые самурай-бонды (облигации в иенах, выпущенные на японском рынке иностранным заемщиком), сообщил заместитель председателя правления газового холдинга Андрей Круглов на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

"Мы рассматриваем все возможности привлечения, не исключаем и такую", - сказал Круглов.

По его словам, пока холдинг не планирует сокращать программу заимствований на текущий год. "Программа заимствований утверждена, и мы планируем ее выполнение в полном объеме", - отметил Круглов, уточнив, что в настоящее время она исполнена наполовину.

При этом ранее он говорил, что "Газпром" может пересмотреть программу заимствований на текущий год в сторону уменьшения из-за более высокой цены газа.

Согласно инвестпрограмме компании, в 2018 году объем внешних финансовых заимствований составит почти 417 млрд рублей (на 42,5% выше, чем в 2017 году).

Как сообщал замглавы "Газпрома" Александр Медведев, средняя экспортная цена газа "Газпрома" в первом квартале 2018 года составила $232 за 1 тыс. куб. м, а в целом в этом году она сохранится на уровне $230 за тыс. куб. м. В январе средняя стоимость экспортного газа "Газпрома" составила $224 за тыс. куб. м.

В 2016 году средневзвешенные цены экспорта газа составили $167 за 1 тыс. куб. м, в 2017 году - $196,7 за 1 тыс. куб. м.