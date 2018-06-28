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ФАС не видит оснований для повторения ситуации с ростом цен на бензин в 2019 году

Экономика и бизнес
28 июня, 15:39 UTC+3

Завершение налогового маневра приведет к снижению роста цен на моторное топливо до уровня инфляции, сказал замглавы ведомства Анатолий Голомолзин

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба не видит оснований для повышения цен на бензин с 2019 года, когда размер акциза на него увеличится почти на треть. Предлагаемых правительством мер и введения гибкого акциза на нефтепродукты, привязанного к цене нефти, будет достаточно. Об этом на пресс-конференции заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

"Этого будет достаточно. Также уже сейчас правительство внесло в Госдуму предложение по изменению законодательства в части возможности введения повышенных экспортных пошлин без привязки к обычным механизмам учета конъюнктуры цен внешних рынков", - сказал он, отвечая на вопрос возможен ли риск повторения топливного кризиса в начале 2019 года после того, как акцизы на бензин вырастут с около 8 до 12 тыс. рублей за тонну.

ФАС также считает, что завершение налогового маневра, начиная с 2019 года, приведет к снижению роста цен на моторное топливо к уровню инфляции в России, добавил Голомолзин.

"Мы полагаем, что в рамках завершения налогового маневра будут созданы условия, когда цены (на топливо - прим. ТАСС) вернутся к многолетней тенденции, которая была, а именно к повышению цен на уровне инфляции", - сказал он.

Акциз на моторное топливо

ФАС продолжает настаивать на введении гибкого акциза для моторного топлива, привязанного к цене нефти, сообщил Голомолзин.

"Надеемся, что в ближайшее время такой механизм будет внедрен в законодательство", - сказал он.

По его словам, введение этого механизма позволило бы существенно улучшить ситуацию с моторным топливом.

Он также заметил, что недавнее повышение цены топлива произошло во многом из-за резких скачков цены нефти. Гибкий акциз позволил бы избежать такого сильного влияния этого фактора на цену бензина.

Ведомство также предлагает привязать обратный акциз не к нефти, как сейчас предложено в законопроекте о налоговом манере, а к нефтепродуктам. Это вопрос сейчас обсуждается в правительстве, добавил Голомолзин.

"Демпфирующий механизм (обратный акциз - прим. ТАСС) может быть привязан к нефтепродуктам, а не к нефти", - сказал он.

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