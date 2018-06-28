Макрон: ЕС не должен подчиняться ничьим указам в сфере торговли

БРЮССЕЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Евросоюз не должен подчиняться ничьим указам в сфере торговли.

"Есть твердое желание не подчиняться ничьим указам, но защищать европейские интересы и принципы многосторонности в мировой торговле", - сказал он в четверг по прибытии на двухдневный саммит ЕС в Брюсселе. По его словам, лидеры 28 стран Евросоюза намерены обсудить на саммите проблему торговли, возникшую после введения США пошлин на металлы.

Отношения между ЕС и США вошли в повестку дня саммита в связи с введением Вашингтоном пошлин на европейские металлы. Однако, как заявил в письме лидерам стран ЕС глава Евросовета Дональд Туск, ситуация вышла за пределы торговой войны и ЕС должен готовиться к самым худшим сценариям.

В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно, однако отсрочку до 1 июня получили, в частности, страны Евросоюза. С 1 июня пошлины США вступили в силу, что в Европе расценили как шаг к развертыванию полномасштабной трансатлантической торговой войны.

17 мая ЕС уведомил ВТО о возможности введения ответных пошлин на металлургическую продукцию США в размере до 25% с 20 июня. В постановлении Еврокомиссии, опубликованном 17 мая в официальном журнале Евросоюза, было сказано, что "на первом этапе, с 20 июня 2018 года, на импорт товаров, перечисленных в первом приложении, может быть применена дополнительная пошлина на добавленную стоимость в размере не более 25%". На втором этапе, с марта 2021 года, ЕС оставил за собой право вводить пошлины в размере 10%, 25%, 35% или 50%. В приложениях к этому постановлению перечислено свыше 300 кодовых обозначений различных групп металлургической продукции, которые могут попасть под европейские пошлины.