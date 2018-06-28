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Шесть новых переходов через пути МЖД появятся в Москве

Экономика и бизнес
28 июня, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

В районе остановочного пункта "Нижние Котлы" также запланировано продление существующего пешеходного перехода

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия столицы под руководством мэра Москвы Сергея Собянина приняла решение о подготовке проектов планировки территорий для строительства шести внеуличных пешеходных переходов через пути Московской железной дороги (МЖД). Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

"Строительство новых пешеходных переходов через пути МЖД позволит существенно сократить число случаев несанкционированного пересечения железнодорожного полотна, предотвратить большое число травм граждан и повысить безопасность на железной дороге", - говорится в сообщении.

Новые переходы появятся на путях Павелецкого направления в районе остановочного пункта "Нижние Котлы", там же запланировано продление существующего пешеходного перехода. На Курском направлении появится переход в створе улицы Медиков. На путях Савеловского направления будут обустроены переходы в районе гостиница "Молодежная" (Дмитровское шоссе, 27, корп. 1), также предусмотрено продление существующего пешеходного перехода; и в районе магазина "Спортмастер" (Дмитровское шоссе, 37, корп. 1; улица Яблочкова, 49). Новый переход на Белорусском направлении МЖД запланирован в створе 5-й улицы Ямского поля, а на Киевском направлении - возле остановочного пункта Киевский, отмечается в сообщении.

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