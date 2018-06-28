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Власти Москвы могут запустить центр открытия бизнеса для иностранцев в "Москва-Сити"

Экономика и бизнес
28 июня, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Планируется, что первоначально сервис будет доступен на английском и французском языках

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Столичные власти планируют после окончания чемпионата мира по футболу запустить консультационный центр по открытию бизнеса для иностранцев во флагманском центре госуслуг "Мои документы", находящемся в московском международном деловом центре "Москва-Сити". Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель главы столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Эмиль Петросян.

"Хотим запустить консультационный центр во флагманском центре "Москва-Сити", чтобы [зарубежные] предприниматели, которые хотят открыть какое-то дело, могли получить всю необходимую информацию, в том числе и законодательную, касающуюся открытия бизнеса в нашем городе, а также воспользоваться инструментами поддержки для запуска бизнеса [в столице]", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, первоначально такой сервис может будет доступен на английском и французском языках.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин посетил второй флагманский центр, который открылся в четверг в юго-западном округе Москвы на третьем этаже торгово-развлекательного центра "Спектр" рядом со станцией метро "Теплый Стан".

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