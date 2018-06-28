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Профсоюзы создадут рабочую группу по пенсионной реформе на базе думского комитета

Экономика и бизнес
28 июня, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил также пригласить к совместной работе представителей кабмина

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Профсоюзы сформируют рабочую группу по вопросу изменения пенсионного законодательства на базе профильного думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Такое решение приняли в четверг на круглом столе региональные и отраслевые лидеры объединений профсоюзов "Соцпроф" наряду с депутатами Госдумы.

"Нам надо с вами конкретные предложения выработать, поэтому мое предложение - давайте вместе с вами... создадим на площадке Госдумы рабочую группу", - обратился к участникам круглого стола председатель "Соцпрофа", депутат Госдумы Сергей Вострецов, предложив пригласить к совместной работе другие профсоюзные объединения, в том числе Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР), а также представителей правительства.

По его мнению, необходимость пенсионной реформы, итогом которой должно стать увеличение пенсий, действительно назрела. Парламентарий добавил, что правительство внесенным в Госдуму пакетом законодательных инициатив предложило инструментарий, который нужно не просто критиковать, а всесторонне обсуждать. "Прежде, чем что-то критиковать, нужно понять, что именно предложено", - уверен он.

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