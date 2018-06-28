Пермский край представил свои проекты деловому и культурному сообществу Франции

ПАРИЖ, 28 июня. /ТАСС/. Пермский край представил в четверг свои планы в социально-экономической области деловому и культурном сообществу Франции. Презентацию на встрече в парижской резиденции ассоциации "Франко-российский диалог" на Елисейских полях провел губернатор края Максим Решетников.

Он рассказал о современном развитии региона, который в 2023 году отметит свое трехсотлетие. Решетников напомнил, что в крае создано агентство по сопровождению инвестиционных проектов. "Мы хотим видеть у нас больше французских инвесторов", - сказал руководитель региона.

Динамика развития региона

Французские компании "очень технологичны, имеют высокую внутреннюю эффективность", отметил губернатор. "На российской почве этот потенциал может раскрыться еще больше", - убежден он. "Приглашаю вас инвестировать в Россию", - сказал французским финансистам и промышленникам Решетников.

Предпосылками для более активных французских инвестиций он считает, в частности, достигнутый экономический уровень развития Пермского края и растущий потребительский спрос. "Высокий уровень образования позволяет развивать самые сложные производства", - подчеркнул руководитель региона.

По его мнению, большие возможности для привлечения инвестиций существуют в здравоохранении, секторе услуг, туристической сфере, культурной деятельности. Среди планов края - сооружение новых комфортабельных отелей. "У нас создан благоприятный инвестиционный климат", - подчеркнул Решетников. Он также указал на новые программы цифровизации, которые осуществляются в региональной экономике.

"На мой взгляд, настало время для установления прочных партнерских связей с одним из ведущих регионов Франции, - отметил губернатор, отвечая на вопросы ТАСС. - Мы сейчас об этом думаем". Решетников встретился в этот же день с послом России во Франции Алексеем Мешковым.

Глазами французских политиков и экономистов

"Я поражен возможностями Пермского края, - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС французский промышленник и меценат Бернар Лозе. - Есть все основания для установления самых тесных контактов для осуществления проектов, устремленных в будущее".

Сенатор Ив Поццо ди Борго считает особенно важными перспективы развития связей в области новых технологий и научных исследований. "Раньше, говоря об инновациях, мы подразумевали прежде всего Америку, а теперь есть все основания обратить взгляды на огромный научный и исследовательский потенциал России. В этом смысле Россия - это Америка сегодня", - считает сенатор.

Законодатель, представляющий в верхней палате парламента республики электорат французской столицы, сказал, что "верит в децентрализованное сотрудничество". "Я верю также в обмены университетов", - подчеркнул Ив Поццо ди Борго.

Главы французской Ассоциации "Франция-Урал" писатель и журналист Дмитрий де Кошко отметил огромные достижения Пермского края в сфере культуры. "Я вижу много возможностей для диалога, самых широких обменов", - подчеркнул он.

Пермские артисты на берегах Сены

Вечером артисты Пермского театра оперы и балета имени П. И. Чайковского выйдут на сцену нового концертного зала французской столицы La Seine musicale. "Пермский балет хорошо знают и высоко ценят во Франции, - отметила генеральный секретарь Ассоциации "Франко-российский диалог" Ирина Дюбуа. - На этот раз прославленный российский театр приглашен выступить на парижском международном фестивале Les Ets De La Danse ( "Лето танца"). Пермские артисты представят в Париже балет "Времена года" на музыку Джузеппе Верди в постановке американского хореографа Джерома Роббинса.