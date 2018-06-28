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США постараются поставить в Европу как можно больше сжиженного газа

Экономика и бизнес
28 июня, 16:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Глава американского минэнерго Рик Перри заявил, что СПГ из США станет для Европы "весомым вариантом" при выборе энергопоставок

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ТАСС, 28 июня. США приложат все усилия для того, чтобы поставлять в страны ЕС как можно больше сжиженного газа. Об этом глава минэнерго США Рик Перри сообщил в интервью телеканалу CNBC.

"Сжиженный газ США станет весомым вариантом для стран Европейского союза, когда они будут делать выбор, откуда им получать газ. Конкуренция - это хорошая вещь, и мы желаем им (России - прим. ТАСС) удачи, но мы постараемся приложить все усилия и поставить столько американского сжиженного газа в Европу, сколько возможно", - заявил Перри.

Глава минэнерго США также прокомментировал встречу с министром энергетики РФ Александром Новаком. "У нас был хороший, конструктивный диалог", - отметил Перри и добавил, что в ходе диалога были затронуты такие темы, как работа ОПЕК, развитие шельфовой добычи нефти в США, а также вопросы украинского кризиса и Крыма. "Не думаю, что для кого-то была шоком необходимость обсуждения этих тем", - заметил министр.

Многие эксперты указывают на то, что с целью "продавить" поставки своего сжиженного природного газа на европейский рынок США пытаются помешать реализации российского проекта "Северный поток - 2" - расширения действующего газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию. Сжиженный американский газ значительно дороже российского трубопроводного, также отмечают эксперты.

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