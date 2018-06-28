Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: Сбербанк размещает облигации на 50 млрд рублей

Экономика и бизнес
28 июня, 16:08 дата обновления: 28 июня, 16:53 UTC+3

Срок размещения бумаги составляет три года и семь месяцев, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сбербанк размещает облигации на 50 млрд рублей под 7,6% годовых, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

"Объем размещения увеличен до 50 млрд рублей, книга закрыта", - заявил он. Срок размещения бумаги - три года и семь месяцев.

Сбербанк открыл книгу заявок в 11:00 мск, к 13:00 спрос превышал 45 млрд рублей.

О том, что Сбербанк 28 июня будет размещать облигации, стало известно в начале недели. Размещение планируется в рамках зарегистрированной на 50 млрд рублей программы.

Организаторы размещения: Sberbank CIB, Росельхозбанк и ИК "Регион".

Сбербанк в начале апреля планировал размещение биржевых облигаций на 15 млрд рублей, но отменил его из-за волатильности на рынке после введения новых санкций США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему банк может заблокировать вашу карту
2
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
3
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
4
Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа
5
Омбудсмен Украины сообщила, что ей не удалось попасть к Сенцову
6
Visa подсчитала средний чек иностранных болельщиков в городах ЧМ
7
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости