Источник: Сбербанк размещает облигации на 50 млрд рублей

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сбербанк размещает облигации на 50 млрд рублей под 7,6% годовых, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

"Объем размещения увеличен до 50 млрд рублей, книга закрыта", - заявил он. Срок размещения бумаги - три года и семь месяцев.

Сбербанк открыл книгу заявок в 11:00 мск, к 13:00 спрос превышал 45 млрд рублей.

О том, что Сбербанк 28 июня будет размещать облигации, стало известно в начале недели. Размещение планируется в рамках зарегистрированной на 50 млрд рублей программы.

Организаторы размещения: Sberbank CIB, Росельхозбанк и ИК "Регион".

Сбербанк в начале апреля планировал размещение биржевых облигаций на 15 млрд рублей, но отменил его из-за волатильности на рынке после введения новых санкций США.