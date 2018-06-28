Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Апелляция подтвердила приостановку решения суда по делу "Газпрома" и "Нафтогаза"

Экономика и бизнес
28 июня, 16:27 UTC+3

В российском холдинге отметили, что это усиливает позицию "Газпрома" при обжаловании попыток "Нафтогаза Украины" принудительно исполнить решение суда в различных странах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) в четверг принял решение оставить в силе свой приказ от 13 июня 2018 года о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины, говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Нафтогаз Украины" пытался обжаловать этот судебный приказ, но суд признал его доводы несостоятельными. Это обстоятельство усиливает позицию "Газпрома" при обжаловании попыток "Нафтогаза Украины" принудительно исполнить упомянутое арбитражное решение в различных странах", - отмечается в сообщении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Газовый конфликт России и Украины
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему банк может заблокировать вашу карту
2
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
3
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
4
Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа
5
Омбудсмен Украины сообщила, что ей не удалось попасть к Сенцову
6
Visa подсчитала средний чек иностранных болельщиков в городах ЧМ
7
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости