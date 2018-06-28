Апелляция подтвердила приостановку решения суда по делу "Газпрома" и "Нафтогаза"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) в четверг принял решение оставить в силе свой приказ от 13 июня 2018 года о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины, говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Нафтогаз Украины" пытался обжаловать этот судебный приказ, но суд признал его доводы несостоятельными. Это обстоятельство усиливает позицию "Газпрома" при обжаловании попыток "Нафтогаза Украины" принудительно исполнить упомянутое арбитражное решение в различных странах", - отмечается в сообщении.