Акционеры "Русала" избрали новый состав совета директоров

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 июня. /ТАСС/. Обновленный совет директоров "Русала" в составе 12 человек был избран в четверг по итогам общего собрания акционеров. Исполнительными директорами компании назначены Евгений Никитин, Сергей Попов и Евгений Вавилов, говорится в сообщении алюминиевого гиганта на Гонконгской фондовой бирже.

На заседании также утвердили кандидатуры Вячеслава Соломина и Тимура Валиева на пост неисполнительных директоров. Еще одним неисполнительным директором остается Марко Музетти.

Среди независимых неиполнительных директоров в состав вошли Филипп Мэйлфейт и Жан Пьер Томас. Другими независимыми неисполнительными директорами остались Элси Льюнг, Маттиас Варниг, Дмитрий Васильев, Бернард Зонневельд.

О нынешних кадровых изменениях было объявлено уже после окончания биржевых торгов в Гонконге. Ранее по итогам четверга акции "Русала" выросли на 1,54% - до 1,98 гонконгского доллара за штуку.

Смена топ-менеджента

24 мая "Русал" сообщил об уходе в отставку гендиректора компании Александры Бурико и семи членов совета директоров для защиты интересов компании после введенных против нее санкций США. С 28 июня совет директоров компании покидают Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина.

С 25 мая совет директоров в качестве неисполнительного директора покинул основной владелец "Русала" Олег Дерипаска. А 26 июня было объявлено об уходе с поста независимого неисполнительного директора Марка Гарбера.

Санкции

Минфин США 6 апреля включил Дерипаску и подконтрольные ему компании, среди которых "Русал" и En+ (основной акционер "Русала"), в антироссийский санкционный список. Это обрушило котировки одного из крупнейших в мире производителей алюминия и поставило под вопрос исполнение компанией контрактов и долговых обязательств. Позднее США сообщили, что ограничения на сотрудничество с "Русалом" в рамках санкций могут быть сняты при условии отказа бизнесмена от контроля в компании.