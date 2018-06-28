Вице-премьер Акимов возглавит делегацию РФ на российско-китайском ЭКСПО в Екатеринбурге

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Максим Акимов возглавит делегацию РФ на Пятом Российско-Китайском ЭКСПО, которое пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля в параллели с Международной промышленной выставкой ИННОПРОМ-2018. Об этом говорится в сообщении форума.

Отмечается, что в рамках Российско-Китайского ЭКСПО пройдет встреча сопредседателей Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств двух стран, где Акимов выступает сопредседателем с российской стороны.

В ЭКСПО примут участие более 200 китайских и российских компаний, представителей региональных органов власти и бизнес-ассоциаций. В числе российских экспонентов - представители ряда регионов, включая: правительство Москвы, Татарстан, Свердловскую, Липецкую, Кировскую, Калужскую и Омскую области, Краснодарский край и некоторые крупные города, которые продемонстрируют торговый и промышленный потенциал своих регионов. Также в числе российских участников: компания "КАМСС-сервис" (дилер ПАО "Камаз"), ООО "Завод имени Фрунзе" (производитель перфорированного металла), АО "Ракетно-космический центр "Прогресс", АО "Концерн Калашников".

В рамках деловой программы пройдет первый Российско-китайский межрегиональный форум с участием представителей Министерства экономического развития России и министерства коммерции КНР, первое заседание рабочей группы по региональному сотрудничеству подкомиссии по таможенному сотрудничеству Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств при участии представителей таможенных служб двух стран и другие.