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Вице-премьер Акимов возглавит делегацию РФ на российско-китайском ЭКСПО в Екатеринбурге

Экономика и бизнес
28 июня, 17:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Отмечается, что в рамках ЭКСПО пройдет встреча сопредседателей Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств двух стран

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Вице-премьер РФ Максим Акимов

Вице-премьер РФ Максим Акимов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Максим Акимов возглавит делегацию РФ на Пятом Российско-Китайском ЭКСПО, которое пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля в параллели с Международной промышленной выставкой ИННОПРОМ-2018. Об этом говорится в сообщении форума.

Отмечается, что в рамках Российско-Китайского ЭКСПО пройдет встреча сопредседателей Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств двух стран, где Акимов выступает сопредседателем с российской стороны.

В ЭКСПО примут участие более 200 китайских и российских компаний, представителей региональных органов власти и бизнес-ассоциаций. В числе российских экспонентов - представители ряда регионов, включая: правительство Москвы, Татарстан, Свердловскую, Липецкую, Кировскую, Калужскую и Омскую области, Краснодарский край и некоторые крупные города, которые продемонстрируют торговый и промышленный потенциал своих регионов. Также в числе российских участников: компания "КАМСС-сервис" (дилер ПАО "Камаз"), ООО "Завод имени Фрунзе" (производитель перфорированного металла), АО "Ракетно-космический центр "Прогресс", АО "Концерн Калашников".

В рамках деловой программы пройдет первый Российско-китайский межрегиональный форум с участием представителей Министерства экономического развития России и министерства коммерции КНР, первое заседание рабочей группы по региональному сотрудничеству подкомиссии по таможенному сотрудничеству Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств при участии представителей таможенных служб двух стран и другие.

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