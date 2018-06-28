Медведев поручил разработать меры в области занятости лиц предпенсионного возраста

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании Совета руководителей фракций единороссов подчеркнул важность проведения пенсионной реформы и предложил обобщить инициативы, связанные в том числе с поддержкой лиц предпенсионного возраста. Об этом сообщила в четверг пресс-служба партии по итогам заседания Совета.

"В своем выступлении (на пленарном заседании Совета - прим. ТАСС) председатель подчеркнул необходимость предложенных изменений и отметил, что их главная цель - сделать жизнь людей после выхода на пенсию более благополучной, обеспечить повышение пенсий темпами выше уровня инфляции", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба приводит высказывания Медведева о том, что "инициативы, сформулированные на дискуссионных площадках [Совета], надо обобщить и проработать совместно с правительством, в том числе это касается сопутствующих мер, направленных на социальное развитие, заботу о здоровье граждан и стимулирование демографического роста". "Также Дмитрий Медведев поручил Минтруду России совместно с Минфином России разработать меры по содействию занятости на рынке труда граждан предпенсионного возраста, в том числе таких, как повышение квалификации граждан предпенсионного возраста и внедрение проактивных инструментов работы органов службы занятости с гражданами предпенсионного возраста", - проинформировала пресс-служба "Единой России".