Акционеры "Башнефти" утвердили дивиденды за 2017 год в размере 158,95 рубля на акцию

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Акционеры "Башнефти" на общем годовом собрании утвердили выплату дивидендов за 2017 год из расчета 158,95 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акции, говорится в сообщении компании.

Таким образом, общий объем выплаты составит 28,2 млрд рублей. С учетом дивидендов по итогам 9 месяцев 2017 года в размере 26,3 млрд рублей общие выплаты акционерам превысят 38% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2017 год.

"Башнефть" - одно из старейших предприятий нефтяной отрасли России, ведет добычу с 1932 года. В промышленной эксплуатации, согласно данным на сайте предприятия, более 180 месторождений.

В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть". За тот год компания не платила дивиденды по обыкновенным акциям, направив на выплаты по привилегированным бумагам около 3 млрд рублей. За 2015 год Башкирия получила от "Башнефти" 7,2 млрд рублей дивидендов, за 2014 год - чуть более 5 млрд рублей.