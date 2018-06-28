Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РАЭК: идентификация по номеру телефона может снизить безопасность данных пользователей

Экономика и бизнес
28 июня, 18:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Эта инициатива не свойственна нынешнему подходу регулирования интернета и коммуникаций, отметил глава ассоциации Сергей Плуготаренко

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко считает, что нынешняя законодательная инициатива идентификации личности по номеру мобильного телефона является послаблением в безопасности. Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС.

Ранее газета "Ведомости" писала, что соответствующий законопроект был отправлен на доработку в ходе рассмотрения рабочей группой, так как идентификация является одним из ключевых вопросов цифровой экономики.

Как сообщил ТАСС директор по направлению "Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов, в течение двух-трех недель будет подготовлена полноценная концепция законопроекта, и после этого начнется разработка самого документа.

"Здесь явно идет речь о послаблениях в области дополнительной безопасности (пользовательская безопасность - прим. ТАСС), а безопасность сегодня является священной темой, которую нельзя трогать и нарушать. С другой стороны, вовлечены сотовые операторы, у которых большой опыт и большая наработка по обеспечению безопасности, и существует целое направление по "Цифровой экономике", в рамках которого могут произойти всякие чудеса. Поэтому не исключаю, что и здесь может случиться чудо", - прокомментировал Плуготаренко.

Он также сказал, что данная инициатива не свойственна нынешнему подходу регулирования интернета и коммуникаций, так как ему присуща "запретительно-охранительная модель", а не "стимулирующая" или "упрощающая". Однако он согласился, что с принятием данного законопроекта у государства появляется дополнительный автоматизированный контроль за пользователями.

Принятие законопроекта позволит пользователям мобильных устройств подтверждать свою личность по номеру телефона при оказании дистанционных услуг. Поправки должны затронуть сразу три закона: "О связи", "Об информации" и "Об основах здоровья граждан", что может усложнить его принятие.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему банк может заблокировать вашу карту
2
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
3
"Интер РАО" вывело из правления Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже
4
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
5
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
6
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
7
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости