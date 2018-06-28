РАЭК: идентификация по номеру телефона может снизить безопасность данных пользователей

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко считает, что нынешняя законодательная инициатива идентификации личности по номеру мобильного телефона является послаблением в безопасности. Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС.

Ранее газета "Ведомости" писала, что соответствующий законопроект был отправлен на доработку в ходе рассмотрения рабочей группой, так как идентификация является одним из ключевых вопросов цифровой экономики.

Как сообщил ТАСС директор по направлению "Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов, в течение двух-трех недель будет подготовлена полноценная концепция законопроекта, и после этого начнется разработка самого документа.

"Здесь явно идет речь о послаблениях в области дополнительной безопасности (пользовательская безопасность - прим. ТАСС), а безопасность сегодня является священной темой, которую нельзя трогать и нарушать. С другой стороны, вовлечены сотовые операторы, у которых большой опыт и большая наработка по обеспечению безопасности, и существует целое направление по "Цифровой экономике", в рамках которого могут произойти всякие чудеса. Поэтому не исключаю, что и здесь может случиться чудо", - прокомментировал Плуготаренко.

Он также сказал, что данная инициатива не свойственна нынешнему подходу регулирования интернета и коммуникаций, так как ему присуща "запретительно-охранительная модель", а не "стимулирующая" или "упрощающая". Однако он согласился, что с принятием данного законопроекта у государства появляется дополнительный автоматизированный контроль за пользователями.

Принятие законопроекта позволит пользователям мобильных устройств подтверждать свою личность по номеру телефона при оказании дистанционных услуг. Поправки должны затронуть сразу три закона: "О связи", "Об информации" и "Об основах здоровья граждан", что может усложнить его принятие.