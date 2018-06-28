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Президент РТС: независимые АЗС потеряли около 30% клиентов из-за роста цен на топливо

Экономика и бизнес
28 июня, 18:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Нынешние оптовые цены не позволяют таким станциям получить рентабельность от продажи топлива

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Рост цен на моторное топливо привел к потере независимыми АЗС порядка 30% клиентской базы, сообщил на пресс-конференции президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

"В связи с тем, что цены независимых розничных трейдеров выше, чем цены АЗС нефтяных компаний, виден большой переход клиентов на АЗС других компаний, где 30% клиентов потеряно. Это также связано с эффективностью реализации топлива на независимых АЗС", - сказал Аркуша.

По его словам, текущие оптовые цены не позволяют независимым АЗС получить рентабельность от продажи моторного топлива.

"Цены нефтяных компаний ниже, чем розничные цены независимых АЗС, потому что в условиях диспаритета оптовых и рыночных цен независимые трейдеры вынуждены держать цены выше, чтобы обеспечить какую-то минимальную маржинальную доходность", - напомнил он, отметив, что убыточность сохраняется в Сибири, на Алтае, в Бурятии и на Дальнем Востоке.

Снижение эффективности реализации топлива на независимых АЗС, по словам Аркуши, может привести к негативным последствиям как для самих трейдеров, так и к торговле суррогатом, срыву поставок по госконтрактам и "дестабилизации всей системы нефтеобеспечения крупных и корпоративных клиентов".

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