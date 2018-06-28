Татарстан в 2017 году сэкономил ресурсов на 24,7 млрд рублей благодаря внедрению инноваций

КАЗАНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Внедрение инноваций в разных сферах позволило Татарстану в 2017 году сэкономить материальных, трудовых и энергетических ресурсов на сумму более 24,7 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг заместитель министра экономики Татарстана Булат Хазиахметов, выступая на региональной конференции по интеллектуальной собственности.

"Экономия материальных, трудовых и энергетических ресурсов от внедрения результатов интеллектуальной деятельности составила более 24,7 млрд рублей, что на 17,3% больше, чем в предыдущем году", - сказал он.

Хазиахметов добавил, что в 2017 году в работе по изобретательству и рационализаторству участвовало более 17 тысяч человек, в производстве использовано более 34 тыс. рационализаторских предложений. Большая часть из них принадлежит компании "Татнефть". "В 2017 году предприятие внедрило более 25 тысяч рационализаторских предложений. По данным ПАО "Татнефть" оценочная сумма экономии от использования объектов промышленной собственности и рацпредложений составила 23,5 млрд рублей", - говорится в докладе.

Рост экономического эффекта от внедрения инноваций в 2017 году достигнут в АО "Татэнерго" - в 16 раз, "ПАО "Нижнекамскнефтехим" - на 30%, АО "Зеленодольский завод им. А.М. Горького" - на 2,4%, ООО "Нижнекамская ТЭЦ" - на 39 млн рублей, ООО "Газпром трансгаз Казань" - на 7,4 млн рублей, ОАО "Сетевая компания" - на 28 млн рублей и других предприятиях.

VII Региональная научно-практическая конференция "Формирование и развитие рынка интеллектуальной собственности в регионе: оценка рисков профессиональной деятельности участников рынка интеллектуальной собственности и их компенсации" проходит в Казани 28-29 июня.