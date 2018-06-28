В Челябинской области приняли закон, обнуляющий налоги для гостиниц

ЧЕЛЯБИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области в четверг по инициативе губернатора региона приняли областной закон, согласно которому до 2024 года обнуляется ставка налога на имущество гостиниц. Об этом сообщил журналистам председатель Заксобрания Владимир Мякуш.

"Готовимся к саммитам ШОС и БРИКС и в связи с этим приняли закон об обнулении ставки налога на движимое и недвижимое имущество гостиниц. Это позволит организовать достойный прием гостей на саммитах", - сказал журналистам председатель.

В пресс-службе Заксобрания уточнили, что закон принят в трех чтениях. Теперь его должен подписать губернатор Борис Дубровский. Согласно документу, налоговая льгота вводится до 2024 года и касается всех гостиниц, имеющих категорию от трех до пяти звезд. Предполагается, что сэкономленные деньги гостиницы направят на развитие сервиса.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в Челябинске в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - постоянно действующее региональное международное объединение, о создании которого объявили 15 июня 2001 года в Шанхае. Членами ШОС являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. БРИКС - неформальное объединение пяти быстроразвивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Основано в июне 2006 года.