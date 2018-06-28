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"Новатэк" и "Совкомфлот" будут сотрудничать по транспортировке газа с арктических проектов

Экономика и бизнес
28 июня, 18:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон отметил, что компании необходимо создать эффективную модель транспортировки по Северному морскому пути

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. "Новатэк" и "Совкомфлот" в четверг подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое закрепляет намерение сторон сотрудничать в вопросах транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) и газового конденсата с арктических проектов "Новатэка". Об этом говорится в сообщении "Новатэка".

"Соглашение закрепляет намерения сторон развивать стратегическое сотрудничество в области организации и обеспечения транспортировки углеводородов (СПГ и газового конденсата), производимых на "Ямал СПГ", "Арктик СПГ - 2" и других арктических проектах "Новатэка", - отмечается в сообщении.

"Наше уникальное партнерство с "Совкомфлотом" позволит оптимизировать транспортировку СПГ в Арктике газовозами ледового класса. Для реализации долгосрочной стратегии развития "Новатэка" по производству более 55 млн тонн СПГ в год к 2030 году перед нами стоит задача создания эффективной модели морской транспортировки по Северному морскому пути. Объединение наших усилий с "Совкомфлотом", одним из мировых лидеров в сфере морской транспортировки в районах со сложными ледовыми условиями, позволит нам добиться максимальной эффективности в управлении транспортными затратами", - приводятся в сообщении слова председателя правления "Новатэка" Леонида Михельсона.

О компаниях

"Новатэк" является одним из крупнейших независимых производителей природного газа в России, основные месторождения и лицензионные участки которой расположены в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в Западной Сибири. Доказанные запасы углеводородов компании по стандартам SEC на конец 2017 года составили 15,1 млрд баррелей нефтяного эквивалента (бнэ).

"Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда Шелкового пути) - первый завод "Новатэка" по сжижению газа.

"Арктик СПГ - 2" - второй завод компании "Новатэк" по производству сжиженного природного газа (СПГ), запуск которого должен состояться в 2023 году. Его мощность составит около 19,8 млн т СПГ в год.

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