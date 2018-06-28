Россельхозбанк выплатит возмещение вкладчикам Мосуралбанка

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назначило Россельхозбанк банком-агентом для выплаты возмещения вкладчикам Московско-Уральского акционерного коммерческого банка (Мосуралбанк), у которого ЦБ РФ отозвал лицензию 22 июня, сообщается в пресс-релизе агентства.

О месте, времени и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения АСВ сообщит не позднее 6 июля 2018 года.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу ЦБ на день отзыва лицензии.

По информации ЦБ, бизнес-модель Мосуралбанка была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и аффилированных с ними лиц. Результатом выдачи кредитов заемщикам и сделок с лицами, связанными с бенефициарами банка, стал значительный объем проблемных активов на его балансе.

Кроме того, Мосуралбанк представлял в ЦБ существенно недостоверную отчетность, которая скрывала, что в деятельности кредитной организации были основания для принятия мер по предупреждению банкротства.

По данным ЦБ, на 1 июня 2018 года Мосуралбанк по величине активов занимал 269-е место в банковской системе РФ.