Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россельхозбанк выплатит возмещение вкладчикам Мосуралбанка

Экономика и бизнес
28 июня, 19:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

АСВ сообщит о времени и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения не позднее 6 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назначило Россельхозбанк банком-агентом для выплаты возмещения вкладчикам Московско-Уральского акционерного коммерческого банка (Мосуралбанк), у которого ЦБ РФ отозвал лицензию 22 июня, сообщается в пресс-релизе агентства.

Смотрите также

Что делать, если у банка отозвали лицензию

О месте, времени и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения АСВ сообщит не позднее 6 июля 2018 года.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу ЦБ на день отзыва лицензии.

По информации ЦБ, бизнес-модель Мосуралбанка была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и аффилированных с ними лиц. Результатом выдачи кредитов заемщикам и сделок с лицами, связанными с бенефициарами банка, стал значительный объем проблемных активов на его балансе.

Кроме того, Мосуралбанк представлял в ЦБ существенно недостоверную отчетность, которая скрывала, что в деятельности кредитной организации были основания для принятия мер по предупреждению банкротства.

По данным ЦБ, на 1 июня 2018 года Мосуралбанк по величине активов занимал 269-е место в банковской системе РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санация на финансовом рынке
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему банк может заблокировать вашу карту
2
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
3
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
4
"Нафтогаз" оспорит в суде Швеции приостановку решения по делу "Газпрома"
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
7
РБК: РСПП предложил запустить в России несколько пенсионных систем
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости