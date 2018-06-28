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Более 4 млн т зерна планируется собрать в Татарстане в 2018 году

Экономика и бизнес
28 июня, 19:20 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 28, июня. /ТАСС

В минсельхозе республики также сообщили, что в нынешнем году к уборочным работам планируют подойти позже из-за неблагоприятных условий весны и начала лета

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КАЗАНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Власти Татарстана рассчитывают на получение в 2018 году с 3,3 млн га пашни более 4 млн т зерна, сообщила в четверг пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

"На сегодняшний день в республике насчитывается 3,5 тыс. зерноуборочных комбайнов разных модификаций и все они находятся в состоянии готовности к уборочной кампании. В рамках подготовки зерноуборочного комплекса идет приемка материально-технической базы хлебоприемных предприятий и элеваторов (более 40 единиц с емкостью около 2,5 млн т зерна). Весь комплекс проведенных мероприятий позволяет рассчитывать на получение с 3,3 млн га пашни (в том числе 2,8 млн га посевных площадей) более 4 млн т зерна, 2,5 млн т сахарной свеклы, 1,5 млн т картофеля, 270 тыс. т маслосемян, 3 млн т грубых и сочных кормов", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что в текущем году к уборочным работам планируется подойти позже из-за неблагоприятных условий весны и начала лета, которые задерживали рост и развитие растений на две недели.

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