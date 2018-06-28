Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Нафтогаз" оспорит в суде Швеции приостановку решения по делу "Газпрома"

Экономика и бизнес
28 июня, 19:25 UTC+3

Кроме того, украинская сторона продолжит добиваться ареста активов российской компании в иностранных юрисдикциях

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАCC

КИЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Государственная компания "Нафтогаз Украины" оспорит в суде Швеции приостановку решения по делу российской энергетической корпорации "Газпрома". Об этом в четверг сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Смотрите также

Международный арбитражный спор "Газпрома" и "Нафтогаза Украины". Досье

"Сегодня компания не имела возможности предоставить свои контраргументы по этим причинам. "Нафтогаз" планирует подать в суд дополнительное обращение с изложением этих фактов и надеется на пересмотр последнего решения", - написал он в Facebook.

Коболев также добавил, что "Нафтогаз" продолжит добиваться ареста активов "Газпрома" в иностранных юрисдикциях.

"Текущее решение не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций. Соответственно, "Нафтогаз" продолжит свои действия по взысканию задолженности "Газпрома", - сообщил глава украинской компании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Компании
Газпром
Страны
Россия Швеция Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему банк может заблокировать вашу карту
2
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
3
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
4
"Нафтогаз" оспорит в суде Швеции приостановку решения по делу "Газпрома"
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
7
РБК: РСПП предложил запустить в России несколько пенсионных систем
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости