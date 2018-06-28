"Нафтогаз" оспорит в суде Швеции приостановку решения по делу "Газпрома"

КИЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Государственная компания "Нафтогаз Украины" оспорит в суде Швеции приостановку решения по делу российской энергетической корпорации "Газпрома". Об этом в четверг сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Сегодня компания не имела возможности предоставить свои контраргументы по этим причинам. "Нафтогаз" планирует подать в суд дополнительное обращение с изложением этих фактов и надеется на пересмотр последнего решения", - написал он в Facebook.

Коболев также добавил, что "Нафтогаз" продолжит добиваться ареста активов "Газпрома" в иностранных юрисдикциях.

"Текущее решение не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций. Соответственно, "Нафтогаз" продолжит свои действия по взысканию задолженности "Газпрома", - сообщил глава украинской компании.