МТС проведет buyback на 30 млрд рублей в течение двух лет

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Совет директоров МТС одобрил новую программу выкупа обыкновенных акций оператора на сумму до 30 млрд рублей сроком на два года, говорится в сообщении компании.

"Одобрить программу выкупа обыкновенных акций ПАО "МТС", в том числе в форме американских депозитарных расписок, на сумму не более 30 млрд рублей сроком на два года", - отмечается в сообщении.

В апреле 2016 года совет директоров МТС одобрил трехлетнюю программу выкупа акций на сумму до 30 млрд рублей. Первые два раунда buyback прошли в конце 2016 и начале 2017 года, тогда оператор приобрел акции на общую сумму около 10 млрд рублей.

В сентябре 2017 года компания объявила о новом этапе buyback, который продлится до апреля 2019 года. За этот период МТС может потратить на выкуп акций до 20 млрд рублей.