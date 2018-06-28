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МТС проведет buyback на 30 млрд рублей в течение двух лет

Экономика и бизнес
28 июня, 19:36 UTC+3 МОСКВА 28, июня. /ТАСС

В сентябре 2017 года компания объявила о выкупе акций на сумму до 20 млрд рублей, который продлится до апреля 2019 года

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Совет директоров МТС одобрил новую программу выкупа обыкновенных акций оператора на сумму до 30 млрд рублей сроком на два года, говорится в сообщении компании.

"Одобрить программу выкупа обыкновенных акций ПАО "МТС", в том числе в форме американских депозитарных расписок, на сумму не более 30 млрд рублей сроком на два года", - отмечается в сообщении.

В апреле 2016 года совет директоров МТС одобрил трехлетнюю программу выкупа акций на сумму до 30 млрд рублей. Первые два раунда buyback прошли в конце 2016 и начале 2017 года, тогда оператор приобрел акции на общую сумму около 10 млрд рублей.

В сентябре 2017 года компания объявила о новом этапе buyback, который продлится до апреля 2019 года. За этот период МТС может потратить на выкуп акций до 20 млрд рублей.

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