РБК: РСПП предложил запустить в России несколько пенсионных систем

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил создать в РФ обособленные пенсионные системы для разных категорий граждан, профессий и отраслей, пишет РБК. Соответствующее письмо глава РСПП Александр Шохин направил ответственному секретарю трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которая обсуждает законопроекты перед внесением в Госдуму.

"Следует рассмотреть целесообразность функционирования в перспективе нескольких пенсионных систем - традиционной с установленным на сегодня порядком уплаты взносов и формирования прав и особых (для разных категорий застрахованных, отраслей, видов деятельности), с иным порядком уплаты взносов и формирования пенсионных прав лиц, застрахованных в таких системах", - приводит издание выдержку из документа.

Как пояснили РБК в РСПП, объединение предлагает создать обособленные пенсионные системы для категорий граждан, профессий и отраслей, для которых сейчас действуют льготные пониженные ставки страховых взносов в Пенсионный фонд или существуют "профессиональные пенсии".

"Например, для самозанятых, индивидуальных предпринимателей, адвокатов у нас другие тарифы страховых взносов, но пенсии они должны получать в таком же объеме, как и те работники, за кого работодатели уплачивают 22%", - отметили в РСПП, добавив также, что для подобных категорий граждан, возможно, следует разработать иные правила и тарифную политику.

Также РСПП предлагает рассмотреть отказ от накопительного компонента пенсии. Условием такого шага должно стать введение добровольной системы пенсионного страхования, например индивидуального пенсионного капитала.

Среди других предложений союза - возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам, приостановленную в 2016 году, реформировать институт выхода на досрочную пенсию для некоторых профессиональных групп, а также начать развитие корпоративных пенсионных программ.