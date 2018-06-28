Австралия выиграла в ВТО торговый спор об упаковке сигарет

ЖЕНЕВА, 28 июня. /ТАСС/. Австралия выиграла во Всемирной торговой организации (ВТО) коммерческий спор с Гондурасом, Доминиканской Республикой, Кубой и Индонезией, пожаловавшихся на введенные Канберрой жесткие требования к оформлению упаковки сигарет. Как явствует из опубликованного в четверг в Женеве доклада третейской группы, арбитры пришли к выводу, что Австралия, мотивировавшая свои требования необходимостью соблюдения антитабачного законодательства, не нарушила правила организации.

В каждом из четырех постановлений третейской группы подчеркивается, что страна, выдвигавшая претензии по упаковке сигарет, "не смогла продемонстрировать, что принятые Австралией торговые меры не соответствуют ее обязательствам по соглашениям", взятым на себя в рамках ВТО.

Спор, начавшийся подачей исков четырьмя странами в 2012 и 2013 годах, вызвал большой интерес в ВТО. В качестве "третьей стороны" в разбирательствах участвовали в общей сложности 40 членов организации, включая Россию. Необычным было то, что Австралия мотивировала свои шаги необходимостью заботы о здоровье населения и ссылалась на положения Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табаком. Детальные требования к сигаретным коробкам, в частности, по размеру, цвету, размещению надписей, материалу, из которого изготовлена упаковка, она объясняла тем, что на коробке должна присутствовать хорошо заметная надпись о вреде табака.

Пожаловавшиеся на Австралию страны не оспаривали вредные последствия курения, однако подчеркивали, что поставленные ею условия ведут к ограничению торговли. Панель арбитров в этом с ними не согласилась. Более того, было признано, что австралийское требование к упаковке вносит вклад в укрепление здоровья населения.

Следующим шагом в споре, согласно правилам ВТО, должно стать одобрение доклада третейской группы Органом по разрешению споров. На это отведено от 20 до 60 дней. Однако у участников тяжбы есть право на подачу апелляции, поэтому точка в споре пока не поставлена.