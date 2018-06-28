Программу переработки дикоросов разработают в Вологодской области

ВОЛОГДА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство Вологодской области подготовит программу сбора и переработки дикоросов, чтобы сделать это очень привлекательное направление для бизнеса более прозрачным. Об этом сообщил в четверг журналистам курирующий АПК заместитель губернатора области Михаил Глазков.

"По поводу дикоросов есть конкретные планы. На протяжении веков на территории Русского Севера, в том числе и Вологодской области, заготавливались сотни тонн ягод, грибов и трав, тот же кипрей, в первую очередь на собственное потребление. Ситуация на рынке сбора ягод и грибов сейчас практически бесконтрольная, поэтому мы разрабатываем программу, чтобы эту деятельность понимать, сделать прозрачной и регулировать в регионе, придать ей развитие", - сказал Глазков.

По его словам, в регионе работают около десяти предприятий и предпринимателей, которые занимаются заготовкой ягод и грибов, имеют сеть приемных пунктов по всей области. Среди крупных игроков он назвал "Русберри Лайн" в Устюжне, компанию "Финоугория" в Вожегодском районе, а также "Вологодский комбинат пищевых продуктов леса", который стал официальным поставщиком вологодского варенья на чемпионат мира по футболу-2018.

В 2017 году в области было собрано порядка 400 тонн дикоросов, но это не показательно, поскольку год выдался крайне неурожайный на дары леса. Кроме того, на место до недавнего времени крупного предприятия "Вологодская ягода", которое ликвидируется, пришлая группа компаний "Русбиоальянс". Имена эта компания взялась достраивать комбинат по шоковой заморозке ягод в Усть-Кубинском районе. "По нашей информации, в ноябре будет сдано здание, в декабре-январе будет полностью оборудована линия по очистке, переработке и расфасовке ягод", - сообщил Глазков.

Кроме того, порядка 10 предпринимателей занимаются заготовкой и переработкой кипрея или иван-чая, самый известный из них, Александр Хлынов, производит до 100 тонн чая в год. Приход в регион такого крупного производителя чая как "Май-Фудс" не навредит местным предпринимателям и их проектам, уверен заместитель губернатора. "Губернатор дал нам поручение проработать концепцию вхождения "Май Фудc", чтобы интересы игроков не пересекались, чтобы наши местные предприниматели и фермеры не пострадали. "Май Фудсу" планируется предоставить площади в Грязовецком и Междуреченском районах, а местные предприниматели и фермеры действуют в восточных и западных районах области. Интересы всех будут учтены. Более того, наши фермеры рассматривают варианты и сбора, и культивирования кипрея, рентабельность при этом гораздо выше", - сообщил заместитель губернатора.

Областное правительство обратилось также в Минсельхоз России с тем, чтобы сбор дикоросов, заготовку и выращивание отнесли к сельскохозяйственной деятельности - так это направление сможет претендовать на меры господдержки, добавил Глазков.