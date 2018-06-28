В КЧР могут появиться выездные группы для разъяснения населению пенсионной реформы

ЧЕРКЕССК, 28 июня. /ТАСС/. Выездные межведомственные группы могут создать в Карачаево-Черкесии для разъяснения населению пенсионной реформы, которая предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Соответствующее предложение в четверг внесла замминистра труда и социального развития КЧР Фатима Хубиева на круглом столе по вопросам пенсионной реформы, организованном в Черкесске региональным отделением партии "Единая Россия".

"Есть прекрасный советский опыт, когда выезжали в населенные пункты мобильными группами и проводили разъяснительную работу. Наше министерство и сейчас проводит по своим компетенциям выездные консультации жителей республики. Давайте соберем рабочую группу под началом Пенсионного фонда КЧР, в которую войдут представители разных структур, и будем разъяснять эту реформу. Гражданам это необходимо", - сказала Хубиева.

Она добавила, что минтруда и соцразвития КЧР подержит проведение реформы и принятие законодательства только в том случае, если этот закон улучшит качество жизни жителей России.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что вопрос повышения пенсионного возраста требует тщательной проработки и обсуждения. "Тема должна обсуждаться тщательно, она затрагивает огромное количество людей. На ура такие законы принимать нельзя, но то, что проблема существует - это очевидно. Безусловно, необходимо проводить профессиональную разъяснительную работу среди населения, а также содержательные и конструктивные дискуссии по этому вопросу. Темой надо заниматься профессионально, учитывая все нюансы", - отметил депутат Госдумы от КЧР Михаил Старшинов.

Некоторые эксперты отмечали, что пенсионную реформу надо было проводить еще раньше, а другие считают, что повышение возраста выхода на пенсию нужно отложить еще на несколько лет. "Нет у меня однозначного взгляда на этот вопрос, если не будет вначале решен вопрос по трудоустройству молодежи, созданию новых рабочих мест, повышению качества жизни. Думаю, что к этому вопросу нужно вернуться через некоторое время, когда достигнем определенного уровня жизни, пока говорить о том, что надо принимать в этом году, я считаю рано", - сказала депутат парламента КЧР Елена Червонова.

Пенсионная реформа

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение планируется проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Планируется, что документ будет рассмотрен до конца весенней сессии (до конца июля) только в первом чтении. Сообщалось, что закон о пенсионной реформе будет принят осенью этого года. Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров - это около 46,5 млн человек. Они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты.

По прогнозу премьер-министра Дмитрия Медведева, благодаря реализации пенсионной реформы пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.