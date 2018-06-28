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МИД РФ: Россия по-прежнему занимает первое место по объему торговли с Украиной

Экономика и бизнес
28 июня, 21:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Взаимный товарооборот двух стран в 2017 году составил $12 млрд

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Россия по-прежнему занимает первое место по объему товарооборота с Украиной, несмотря на утверждения Киева о "российской агрессии". Об этом заявил директор 2-го департамента стран СНГ МИД РФ Андрей Руденко на специальной сессии Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности. Текст выступления размещен в четверг на сайте российского дипведомства.

"Верховная рада даже успела законодательно окрестить нас "страной-агрессором". Однако никакого состояния войны не объявлено, функционируют дипломатические и консульские представительства, миллионы граждан в рамках взаимного безвизового режима свободно путешествуют к родным и близким через российско-украинскую границу - только в 2017 году порядка 6 млн пересечений границы. К тому же, "террористов" на территории провозглашенных республик, кроме Верховной рады, так никто и не обнаружил, включая украинские суды, не говоря уже о других странах и профильных международных организациях", - обратил внимание дипломат.

"По данным Госкомитета Украины по статистике, взаимный товарооборот в 2017 году вырос на 28,6%, достигнув порядка $12 млрд. Россия по-прежнему занимает первое место по объему торгового оборота, а по итогам ушедшего года заняла третью строчку в списке крупнейших инвесторов на Украине, вложив в ее экономику $4,4 млрд. В первом квартале текущего года взаимная торговля товарами и услугами выросла еще на 14%, - отметил Руденко. - В России живут и работают свыше 2 млн украинских граждан, содержа свои семьи в идущей семимильными шагами в Европу Украине".

Он напомнил, что президент Украины Петр Порошенко регулярно звонит главе российского государства Владимиру Путину. "Странная какая-то "агрессия" получается", - резюмировал дипломат.

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