Эксперт: туризм и сервис могут дать наибольший эффект в развитии конкурентной среды в КЧР

ЧЕРКЕССК, 28 июня. /ТАСС/. Хорошие перспективы развития конкуренции в Карачаево-Черкесии имеет частный бизнес в сельской местности, а наибольший эффект в развитии этой среды может дать сфера туризма и сервиса. Такое мнение высказал ТАСС руководитель регионального управления федеральной антимонопольной службы Амин Уракчиев, рассказывая о подготовке УФАС к реализации нового Национального плана развития конкуренции.

"По нашим прогнозам, наибольший эффект в развитии конкурентной среды в КЧР может дать сфера туризма и сервиса, где практически 100% услуг оказывают частные структуры. Хорошие перспективы развития конкуренции [в регионе] имеет крепнущий частный бизнес в сельской местности, а также в сфере строительства республики. А вот, к примеру, в секторе дошкольного образования доля негосударственных детских садов в регионе всего от 3 до 5%", - сказал Уракчиев.

По его словам, пока что республика имеет отставание от федеральных стандартов и по обязательному медицинскому страхованию. По мнению эксперта, в должной мере еще "не дошел" частный бизнес до среднего и высшего профессионального образования, социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам. "Сегодня УФАС по КЧР рекомендует органам власти, министерствам и ведомствам создавать дополнительные рычаги воздействия по привлечению в эти сферы частных структур", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что начиная с момента внедрения в 2015 году Стандарта развития конкуренции, ощутимо снизились административные барьеры во взаимоотношениях бизнеса и власти региона. "Еще 5-7 лет назад сотрудники антимонопольной службы могли обнаружить до двух десятков нарушений за одну проверку органов государственной власти, сегодня их количество сократилось в несколько раз", - уточнил Уракчиев.

За период действия Стандарта развития конкуренции в Карачаево-Черкесии выполнено 80% всех поставленных на этот период задач. "Считаю это успешным показателем, который во многом обеспечило применение Стандарта развития конкуренции. И сегодня есть все основания говорить, что новый Национальный план, реализация которого начнется весной 2019 года, откроет еще более широкие горизонты для малого и среднего бизнеса и даст органам ФАС новые инструменты для регулирования в этой сфере", - сказал эксперт.

Уракчиев добавил, что субъекты РФ становятся ответственными более чем за 40 направлений развития товарных рынков. В связи с этим, органами антимонопольного регулирования по КЧР уже намечен ряд новых направлений, по которым предстоит вести работу - в частности, это рынки социальных услуг, образования, строительства, телекоммуникации, а также информационные технологии, ЖКХ, электроэнергетика, транспортные услуги, промышленность и финансовые рынки.