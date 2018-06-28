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Около 16 млрд рублей инвестируют в переработку сельхозпродукции на Ставрополье

Экономика и бизнес
28 июня, 22:02 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 28, июня. /ТАСС

Деньги пойдут на создание регионального индустриального агропромышленного парка "Ставрополье" и на строительство современного комплекса предприятий глубокой переработки пшеницы

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ПЯТИГОРСК, 28 июня. /ТАСС/. Инвестпроекты на 16 млрд рублей будут реализованы в Ставропольском крае для увеличения уровня собственной переработки сельхозпродукции. Об этом заявил в четверг глава краевого аграрного ведомства Владимир Ситников, в ходе всероссийского селекторного видеосовещания под председательством заместителя министра сельского хозяйства РФ Сергея Левина.

"Основной проблемой на Ставрополье остается низкий уровень переработки собственной продукции АПК. Для его увеличения в настоящий момент благодаря инициативе и поддержке губернатора Владимира Владимирова в крае реализуются два инвестиционных проекта на общую сумму 16 млрд рублей", - сказал Ситников, слова которого приводит пресс-служба минсельхоза края.

По его словам, это создание группой компаний "АГРИКО" регионального индустриального агропромышленного парка "Ставрополье", концентрирующего мощности для хранения и переработки сельхозпродукции, и проект ООО "Первая Ставропольская Агроперерабатывающая Корпорация" по строительству современного комплекса предприятий глубокой переработки зерна пшеницы.

Также Ситников отметил, что в крае имеются условия для экспорта халяльного мяса - уже функционируют две сертифицированные бойни, ведется строительство новой в Кировском городском округе. Первый этап предполагает запуск осенью этого года мощностей по переработке 5,5 тыс. тонн баранины в час. "Реализации в 2019 году второго этапа позволит удвоить производительность и начать поставки халяльной продукции в страны Ближнего Востока", - добавил Ситников.

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