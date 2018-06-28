Греф назвал Белоруссию стратегическим рынком Сбербанка

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что по-прежнему рассматривает Белоруссию как стратегический рынок международного присутствия банка. С такими словами он выступил в интервью порталу tut.by, опубликованном в четверг.

"Белорусский рынок мы по-прежнему рассматриваем как стратегический рынок международного присутствия Сбербанка. Сегодня мы проводим диверсификацию бизнеса через активное расширение нашей доли в розничном сегменте и сегменте малого и среднего бизнеса", - отметил Греф. По его словам, группа Сбербанк является одним из крупнейших инвесторов в экономику Белоруссии: общий объем вложений на текущий момент превышает $4 млрд, что сопоставимо с 7,2% ВВП республики.

"Группа Сбербанк с учетом своей широкой сети готова стать ключевым партнером в обслуживании внешнеторговых связей между Республикой Беларусь и Россией. Сейчас мы обсуждаем с государственными органами обеих стран ряд инициатив, стимулирующих рост товарооборота и углубление внешнеэкономического партнерства", - отметил Греф.

По его словам, Сбербанк пересмотрел стратегию развития бизнеса в Европе и планирует постепенно оптимизировать свое присутствие в ряде стран Европы к 2020 году. "Однако наши "внучатые" банки в Восточной Европе показывают положительные результаты, и мы видим перспективу для их дальнейшего роста и развития", - отметил Греф. По его словам, основной акцент Сбербанк сейчас делает на повышении операционной эффективности в этих странах и обеспечении роста капитализации своих банков.

"В условиях конкуренции с финтехкомпаниями одним из фокусов группы Сбербанк является вопрос подготовки будущих специалистов в сфере IT, - сказал Греф. - Недавно мы заключили соглашение с французским проектом "Ассоциация 42" и сейчас создаем в России бесплатную онлайн-школу для подготовки программистов мирового уровня - "Школу 21".

Белорусская "дочка" Сбербанка

Греф добавил, что ОАО "БПС-Сбербанк" (белорусская "дочка" Сбербанка) демонстрирует хорошие показатели по росту прибыли.

"Уже сегодня БПС-Сбербанк является лидером рынка среди банков с иностранным капиталом по показателю отношения доходов к расходам (CIR), 77,5% наших расходов покрывает комиссионный доход, что делает банк более финансово стабильным", - сказал он. При этом БПС-Сбербанк" идет с опережением плана по чистой прибыли и рентабельности вложений на капитал. "На 1 июня БПС-Сбербанк заработал $18,4 млн, став третьим по объему чистой прибыли в банковском секторе [республики]", - сказал Греф.

Он сообщил, что сейчас "БПС-Сбербанк" принимает активное участие в нормотворческой деятельности совместно с Нацбанком по внедрению в практику современных инструментов и механизмов работы с проблемными долгами. "В первую очередь это необходимо для повышения статуса залогового кредитора и увеличения оборачиваемости рынка долгов", - сказа Греф.

По его словам, Белоруссия традиционно считается сильным ИТ-рынком на постсоветском пространстве с высококлассными специалистами и сложившейся практикой. "БПС-Сбербанк владеет дочерней ИТ-компанией "Сервис-Деск", которая не только обеспечивает своими услугами в этой области сам банк, но также имеет рыночные контракты в Белоруссии, Казахстане и России", - сказал Греф. Он сообщил, что в ходе визита в Минск встречался с 20 лучшими молодыми сотрудниками БПС-Сбербанка. "Мы предлагаем им пройти обучение в нашем Корпоративном университете в Москве по одной из лучших программ "Сбербанк Мини-МВА", - сказал Греф.